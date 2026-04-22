Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет бразильца — Западная Европа

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Ботафого» Данило не перейдет в «Зенит». Бразильцу предложили вариант с переходом в РПЛ, однако футболист хочет перейти в клуб Западной Европы после чемпионата мира-2026.

Ранее ESPN сообщил, что сине-бело-голубые предлагали «Ботафого» 13 миллионов евро и готовы были списать долг 12 миллионов, но защитник не захотел принимать решение о своем будущем до ЧМ-2026.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего бразильца в 24 миллиона евро.

В этом сезоне на его счету 8 голов и 3 голевые передачи в 19 матчах во всех турнирах.

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