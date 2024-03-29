«Динамо» — «Ростов»: гости ведут 3:0 после первого тайма

«Ростов» с крупным счетом обыгрывает «Динамо» после первого тайма матча 22-го тура РПЛ.

Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве. Счет в матче на данный момент — 3:0 в пользу команды Валерия Карпина.

За ростовчан в первые 45 минут голы забили Кирилл Щетинин, Данил Глебов и Мохаммад Мохеби.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».