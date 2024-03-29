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Сегодня, 20:25

«Динамо» — «Ростов»: гости ведут 3:0 после первого тайма

Алина Савинова
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Футболисты &amp;quot;Ростова&amp;quot; празднуют треий гол в ворота &amp;quot;Динамо&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» с крупным счетом обыгрывает «Динамо» после первого тайма матча 22-го тура РПЛ.

Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве. Счет в матче на данный момент — 3:0 в пользу команды Валерия Карпина.

За ростовчан в первые 45 минут голы забили Кирилл Щетинин, Данил Глебов и Мохаммад Мохеби.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
29 мар, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:4
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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