«Динамо» — «Ростов»: Мохеби забил гол и сделал счет 3:0

«Ростов» забил третий гол в матче 22-го тура чемпионата России с «Динамо».

На 43-й минуте игры с передачи Егора Голенкова забитым мячом отметился Мохаммад Мохеби. Счет в игре на данный момент 3:0 в пользу ростовчан.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».