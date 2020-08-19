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«Динамо» — «Ростов: Фомин и Еременко выйдут на поле с первых минут

17:42
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В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» примет на своем поле «Ростов». Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Нжи, Комличенко.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Слепов, Зорин, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Моро, Игбун.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Хаджикадунич, Осипенко, Мамаев, Норманн, Зайнутдинов, Еременко, Ионов, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Смирнов, Поярков, Байрамян, Глебов, Ковалев, Хашимото, Долгов, Тошевски.

Динамо — Ростов

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