«Динамо» — «Ростов: Фомин и Еременко выйдут на поле с первых минут
17:42
В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» примет на своем поле «Ростов». Стали известны стартовые составы команд.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Нжи, Комличенко.
Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Слепов, Зорин, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Моро, Игбун.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Хаджикадунич, Осипенко, Мамаев, Норманн, Зайнутдинов, Еременко, Ионов, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Смирнов, Поярков, Байрамян, Глебов, Ковалев, Хашимото, Долгов, Тошевски.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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