«Динамо» реализовало все билеты на дерби со «Спартаком»
Пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что все билеты на домашний матч 11-го тура РПЛ со «Спартаком» реализованы.
Отмечается, что в продаже остались только билеты на ВИП-трибуну.
Матч команд состоится 4 октября и начнется в 19.45 по московскому времени.
После 7 туров чемпионата России красно-белые с 11 очками занимают шестое место в турнирной таблице, а динамовцы с 8 баллами располагаются на девятой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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