«Динамо» реализовало все билеты на дерби со «Спартаком»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что все билеты на домашний матч 11-го тура РПЛ со «Спартаком» реализованы.

Отмечается, что в продаже остались только билеты на ВИП-трибуну.

Матч команд состоится 4 октября и начнется в 19.45 по московскому времени.

После 7 туров чемпионата России красно-белые с 11 очками занимают шестое место в турнирной таблице, а динамовцы с 8 баллами располагаются на девятой строчке.