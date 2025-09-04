Макеев о «Спартаке»: «Психологически повлияло, что не дожали «Зенит», сейчас команда прогрессирует»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев поделился с «СЭ» поделился мнением об игре московской команды в сезоне-2025/26.

«Какие-то последние матчи смотрел, некоторые глянул в обзоре. Могу сказать, что «Спартак» прогрессирует, появляется рисунок игры. Отсутствие стабильности? Ну, бывает такое, да. Был спад. Наверное, психологически еще повлияло, что не дожали «Зенит». Но сейчас видно по игре, что команда набрала ход и прибавляет. Деян Станкович наконец определился с составом и со схемой. Это должно работать», — сказал Макеев «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 7 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют с московским «Динамо».