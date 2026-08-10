Петербургское «Динамо» включило в заявку 72-летнего Барышникова на матч Кубка

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников вошел в заявку «Динамо-СПб» на матч второго раунда пути регионов FONBET Кубка России с командой Медиалиги ФК «10», сообщает пресс-служба турнира.

Встреча пройдет во вторник в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени. Барышникову 72 года. Он также выступает за футбольную и хоккейную команды ветеранов «Петергоф».

Если Барышников выйдет на поле, он обновит рекорд бывшего председателя правления «Зенита» Александра Медведева, который в сентябре 2025 года дебютировал за «Амкал» в Кубке России в возрасте 70 лет.