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«Динамо» продлило контракт с 20-летним вратарем

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Илья купцов подписал новое соглашение с клубом до июня 2025 года, сообщает сайт бело-голубых.

20-летний голкипер является воспитанником Академии «Динамо» имени Льва Яшина. В прошлом сезоне он дебютировал в составе второй команды бело-голубых, за которую с тех пор провел 14 матчей и в 6 из них сыграл на ноль.

«Безумно счастлив продлить контракт с клубом, — отметил Купцов. — Теперь собираюсь продолжить упорно работать на тренировках, получать игровую практику в «Динамо-2» и пытаться закрепиться в основном составе».

В этом сезоне голкипер регулярно привлекается к тренировкам основного состава и уже 9 раз попадал в заявку на матчи команды Славиши Йокановича.

Источник: https://d2.fcdm.ru/news/dynamo-prodlilo-kontrakt-s-ilei-kupcovym
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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