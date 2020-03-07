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«Динамо» победило «Тамбов», Комличенко забил дебютный гол

18:26
7 марта. Москва. «Динамо» — «Тамбов» — 1:0. Николай Комличенко забил первый гол за бело-голубых. Фото ФК «Динамо»
7 марта. Москва. «Динамо» — «Тамбов» — 1:0. Николай Комличенко забил первый гол за бело-голубых. Фото ФК «Динамо»
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«Динамо» дома одержало победу над «Тамбовом» (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Единственный гол на 34-й минуте матча забил новичок «Динамо» Николай Комличенко с передачи защитника Константина Рауша. Для 24-летнего форварда этот гол стал первым за москвичей.

Команда Кирилла Новикова с 27 очками занимает 7-е место. «Тамбов» — 12-я строчка и 22 балла.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

21-й тур

«Динамо» — «Тамбов» — 1:0 (1:0)

Гол: Комличенко, 34.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Нжи (Игбун, 88), Хильемарк, Каборе (Нойштедтер, 63), Филипп (Шиманьски, 75), Рауш, Комличенко.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Филин, Килин, Тетрашвили, Карасев (Хосонов, 73), Мелкадзе, Костюков (Федчук, 78), Каплиенко, Обухов (Мамтов, 83).

Предупреждения: Филин, 21. Грицаенко, 59. Обухов, 80. Рауш, 84. Мелкадзе, 89.

Судьи: Казарцев. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Турбин (Дмитров). Мосякин (Москва).

7 марта. Москва. Стадион «Динамо».

Динамо — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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