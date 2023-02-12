«Динамо» переиграло «Химки» в товарищеском матче

Читать «СЭ» в

«Динамо» переиграло «Химки» в товарищеском матче со счетом 4:2.

В составе московской команды голами отметились Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин, который реализовал пенальти.

«Химки» дважды забили с пенальти: отличились Резиаун Мирзов и Гильерме.

Товарищеский матч. Клубы

«Химки» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (1:3)

Голы: Скопинцев, 3 (0:1). Фомин, 21 (0:2). Гладышев, 38 (0:3). Мирзов, 45+1 — с пенальти (1:3). Гильерме, 83 — с пенальти (2:3). Тюкавин, 90 — с пенальти (2:4).

«Химки»: Митрюшкин, Тассано, Лео Андраде, Антич, Голубович, Магомедов, Главчич (Бикел, 60), Мирзов (Дибиров, 65), Гбане (Котев, 60), Руденко (Садыгов, 65), Гильерме.

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Скопинцев, Сазонов (Майсторович, 46), Кутицкий, Даса (Бессмертный, 75), Гагнидзе, Фомин, Муми Нгамале, Гладышев, Смолов (Тюкавин, 75).

Предупреждения: Голубович, 28. Бикел, 85.