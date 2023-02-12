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Гол и передача Пиняева помогли «Локомотиву» обыграть «Урал» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» обыграл «Урал» в товарищеском матче.
Фото ФК «Урал»

«Локомотив» в товарищеском матче одержал волевую победу над «Уралом» со счетом 2:1.

В первом тайме в составе команды из Екатеринбурга отличился в полузащитник Эрик Бикфалви.

Во втором тайме полузащитник «Локо» Сергей Пиняев сначала отдал голевой пас на защитника Максима Ненахова, а потом отличился голом сам, став автором победного мяча.

В этом матче в составе «Локомотива» дебютировал нападающий Артем Дзюба, который вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Товарищеский матч. Клубы

«Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:1 (0:1)

Голы: Бикфалви, 19 (0:1). Ненахов, 65 (1:1). Пиняев, 74 (2:1).

«Локомотив»: Лантратов (Худяков, 46), Смольников (Живоглядов, 46), Кузьмичев (Магкеев, 46), Конти (Митай, 46), Баринов (Ненахов, 46), Миранчук (Куликов, 46), Щетинин (Раков, 46), Тикнизян (Пиняев, 46), Глушенков (Никишин, 46), Дзюба (Игнатьев, 46), Камано (Погостнов, 46).

«Урал»: Баклов (Алексеев, 73), Эммерсон (Мамин, 46), Филипенко (Быковский, 46), Бевеев (Егорычев, 46), Кулаков (Дружинин, 46), Сунгатулин (Подберезкин, 46), Юшин (Мосин, 46), Мишкич (Чебыкин, 46), Ранджелович (Влут, 46), Бикфалви (Железнов, 46), Татаринов (Каштанов, 46).

Артем Дзюба
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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