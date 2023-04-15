В субботу, 15 апреля состоится матч 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Пари НН».

Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице с 36 очками, «Пари НН» идет на 13-й строчке с 19 очками.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН». Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».