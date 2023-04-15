Агент нападающего «Спартака» Николсона ответил на вопрос о готовности игрока к матчу с «Торпедо»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал «СЭ» о состоянии футболиста перед игрой 23-го тура против «Торпедо».

Ямайский нападающий пропускал матч 22-го тура с «Динамо» (3:3) из-за болезни.

«Со здоровьем Шамара все хорошо. Решение насчет участия в сегодняшнем матче будет принимать клуб», — сказал Портега «СЭ».

Матч «Торпедо» — «Спартак» состоится сегодня, 15 апреля и начнется в 19.00 (мск).