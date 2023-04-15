В субботу, 15 апреля состоится матч 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками».

Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице с 24 очками, «Химки» идут на 15-й строчке с 13 очками.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Химки». Прямая видеотрансляция будет доступна на федеральном спортивном телеканале и на сайте matchtv.ru по этой ссылке.