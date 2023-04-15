«Динамо» — «Пари НН»: Гладышев сравнял счет

«Динамо» сравняло счет в матче 23-го тура РПЛ против «Пари НН» — 1:1.

Гол забил нападающий Ярослав Гладышев на 79-й минуте встречи. Форвард вышел на замену на 71-й минуте.

Для Гладышева этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне РПЛ.