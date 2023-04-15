Стрепетов заявил, что у «Ростова» нет изюминки и красоты стиля

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о ближайшем матче между сине-бело-голубыми и «Ростовом» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Думаю, что «Зенит» будет настроен на победу, у команды хороший запас очков. Все футболисты в строю и приедут в Ростов в хорошем настроении. В то же время «Ростов» — хорошая и дисциплинированная команда, претендующая на призовое место в чемпионате России. Игра будет равной и обоюдоострой. Кто совершит меньше ошибок, тот и выйдет победителем. У хозяев поля настрой будет максимальный при поддержке болельщиков. Я думаю, «Зенит» устроит ничья. Я с симпатией отношусь к Ростову и считаю его футбольным городом. Я говорю о стиле игры. «Ростов» в последнем матче показал характер, но мне кажется, что ЦСКА больше нацелен на победу. Команда всегда выходит побеждать. Сможет ли «Ростов» только за счет дисциплины занять место в тройке призеров? С ним может играть команда с любого места в турнирной таблице. Изюминки и красоты стиля у команды нет. Мне бы хотелось увидеть больше яркости от футбола», — приводит слова Стрепетова «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.