«Динамо» ответило на видео «Спартака» о возвращении Промеса

«Динамо» в своем Twitter отреагировало на видео «Спартака» о возвращении в команду нападающего Квинси Промеса. Ролик был опубликован 24 февраля в официальном Youtube-канале красно-белых.

На видео «Динамо» показало сэйв Антона Шунина после удара Промеса. «Все знают — город в надежных руках», — говорится в сообщении.

? Город знает — он в надёжных руках#ДинамоМосква pic.twitter.com/bqoOyXSPbN — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 24, 2021

Ранее, 24 февраля, «Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак». Красно-белые заплатят за него 8,5 миллиона евро. Сумма с учетом бонусов может вырасти до 11 миллионов.

С 2014 по 2018 год Промесу уже выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.