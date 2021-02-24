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Промес будет играть за «Спартак» под 24-м номером

21:36
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Нападающий Квинси Промес будет выступать за «Спартак» под 24-м номером, сообщает 24 февраля официальный Instagram клуба. Ранее он уже выступал под этим номером.

Ранее, 24 февраля, «Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак». Красно-белые заплатят за него 8,5 миллиона евро. Сумма с учетом бонусов может вырасти до 11 миллионов.

С 2014 по 2018 год Промесу уже выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CLr2T_JBcE5/

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