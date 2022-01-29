«Динамо» ответило на обвинения Заремы в накрутке просмотров на YouTube

«Динамо» ответило на обвинения Заремы Салиховой в накрутке просмотров на канале клуба в YouTube.

По результатам исследования взаимодействий — лайки, дизлайки, комментарии и просмотры — пользователей на YouTube-каналах российских футбольных клубов «Динамо» заняло первое место в 2021 году. На канале бело-голубых общее число взаимодействий составило 18,2 миллиона.

На втором месте находится «Зенит» (10,5 миллиона), на третьем — «Спартак» (7,88).