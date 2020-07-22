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«Динамо» — «Оренбург»: Филипп и Комличенко сыграют с первых минут

17:52
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В матче 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» сыграет с «Оренбургом». Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Евгеньев, Ордев, Скопинцев, Нойштедтер, Карапузов, Панченко, Грулев, Филипп, Комличенко.

Запасные: Лещук, Плиев, Рыков, Шунич, Соснин, Жоаузинью, Каборе, Школик, Рауш, Хильемарк, Игбун, Нжи.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Зотов, Козлов, Готлиб, Кулишев, Аюпов, Чуканов, Фамейе.

Запасные: Руденко, Штырлов, Хорошков, Капленко, Бидловский, Егофаров.

Динамо — Оренбург

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