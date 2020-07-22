«Динамо» — «Оренбург»: Филипп и Комличенко сыграют с первых минут
17:52
В матче 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» сыграет с «Оренбургом». Стали известны стартовые составы команд.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Евгеньев, Ордев, Скопинцев, Нойштедтер, Карапузов, Панченко, Грулев, Филипп, Комличенко.
Запасные: Лещук, Плиев, Рыков, Шунич, Соснин, Жоаузинью, Каборе, Школик, Рауш, Хильемарк, Игбун, Нжи.
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Зотов, Козлов, Готлиб, Кулишев, Аюпов, Чуканов, Фамейе.
Запасные: Руденко, Штырлов, Хорошков, Капленко, Бидловский, Егофаров.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
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