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«Динамо» объявило соперников по третьему сбору в Турции

11:23
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Московское «Динамо» на официальном сайте сообщило, кто станет соперниками клуба на третьем зимнем сборе в Турции, который пройдет с 10 по 18 февраля.

На сборе бело-голубые сыграют с «Сочи» и «Ордабасом» 14 февраля. Встречи будут проходить в закрытом режиме без трансляции.

После 19 туров РПЛ «Динамо» с 30 баллами занимает 6-е место в турнирной таблице. В первом матче после сборов команда сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 28 февраля.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/welcome/

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