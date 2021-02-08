«Динамо» объявило соперников по третьему сбору в Турции

Московское «Динамо» на официальном сайте сообщило, кто станет соперниками клуба на третьем зимнем сборе в Турции, который пройдет с 10 по 18 февраля.

На сборе бело-голубые сыграют с «Сочи» и «Ордабасом» 14 февраля. Встречи будут проходить в закрытом режиме без трансляции.

После 19 туров РПЛ «Динамо» с 30 баллами занимает 6-е место в турнирной таблице. В первом матче после сборов команда сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 28 февраля.