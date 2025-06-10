«Динамо» объявило об уходе Дасы

Защитник «Динамо» Эли Даса покинул клуб в связи с окончанием срока контракта, сообщает пресс-служба бело-голубых.

За три сезона 32-летний капитан сборной Израиля провел 78 матчей за «Динамо», забил один мяч и отдал 5 голевых передач. В сезоне-2023/24 он помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата России.

7 июня стало известно, что эстонская полиция провела допрос игрока из-за его слов благодарности в адрес России, которые он сказал в ответ на вопрос эстонских журналистов. В Израиле назвали данный инцидент с Дасой намеренной провокацией со стороны Эстонии.