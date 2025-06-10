Карраскаль согласовал контракт с «Фламенго» до 2028 года

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль согласовал контракт с «Фламенго», сообщает журналист Хулио Мигель Нету.

По данным источника, 27-летний колумбиец подпишет соглашение до 2028 года. «Фламенго» предложил «Динамо» за игрока 12,5 миллиона евро плюс 1,5 миллиона евро в качестве бонусов.

Контракт Карраскаля с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В сезоне-2024/25 хавбек забил 8 мячей и сделала 5 голевых передач в 35 матчах.