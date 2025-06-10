Генеральным директором «Ростова» стал Игорь Гончаров

«Ростов» объявил о назначении Игоря Гончарова генеральным директором клуба. Он заменил Вадима Рыбакова, у которого истек контракт с клубом.

«Игорь Валерьевич уже приступил к обязанностям. Что касается тренерского штаба, который руководил командой в конце минувшего сезона, он продолжит свою работу», — цитирует пресс-служба председателя совета директоров Игоря Сорокина.

«Ростов» в сезоне-2024/25 набрал 39 очков и занял восьмое место в таблице РПЛ.