Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Опыт Жиркова пригодился бы, но он решил перейти в другой клуб»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал переговоры с Юрием Жирковым. Стороны не договорились о переходе.

«Мы сделали Жиркову предложение, он согласился перейти в другой клуб, — цитирует Измайлова «Чемпионат.com». — Это нормально, такое бывает, ничего страшного. Обиды нет, все понимаем. Конечно, его опыт пригодился бы, но будем искать другого игрока».

По последним данным, Жирков ведет переговоры с «Химками». Последним клубом 38-летнего футболиста был «Зенит». С 1 июля прошлого года он является свободным агентом.