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Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Опыт Жиркова пригодился бы, но он решил перейти в другой клуб»

Евгений Петров
Корреспондент

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал переговоры с Юрием Жирковым. Стороны не договорились о переходе.

«Мы сделали Жиркову предложение, он согласился перейти в другой клуб, — цитирует Измайлова «Чемпионат.com». — Это нормально, такое бывает, ничего страшного. Обиды нет, все понимаем. Конечно, его опыт пригодился бы, но будем искать другого игрока».

По последним данным, Жирков ведет переговоры с «Химками». Последним клубом 38-летнего футболиста был «Зенит». С 1 июля прошлого года он является свободным агентом.

Юрий Жирков
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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