«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по трем эпизодам матча против «Ростова»

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по трем эпизодам матча 21-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

— Два эпизода: на 29-й и 39-й минутах, когда защитник Антонио Рубенс получил желтые карточки, которые привели к его удалению.

— Гол Эль-Мехди Маухуба на 75-й минуте, который был отменен якобы из-за нарушения на защитнике «Ростова» Илье Вахании.

«Динамо» с 30 очками после 21 матча занимает седьмое место в таблице РПЛ.

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