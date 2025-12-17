Источник: «Рубин» уволит Рахимова

«Рубин» в среду, 17 декабря, объявит об увольнении Рашида Рахимова с поста главного тренера, утверждает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, у 60-летнего специалиста конфликт с президентом клуба Маратом Сафиуллиным. Главным кандидатом на замену Рахимову является Владимир Федотов, последним местом работы которого был ЦСКА.

«Рубин» после 18 туров набрал 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» — 17 очков.

Рахимов тренирует «Рубин» с апреля 2023 года. Под его руководством команда провела 108 матчей: 43 победы, 22 ничьи и 43 поражения.