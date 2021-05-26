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«Динамо» начнет подготовку к новому сезону 14 июня

16:56
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После отпуска команда «Динамо» соберется в Москве 14 июня для прохождения углубленного медицинского обследования, сообщает сайт клуба.

С 15 по 21 июня бело-голубые будут готовиться на учебно-тренировочной базе в Новогорске. Затем команда отправится в Австрию, где проведет два сбора. С 23 июня по 4 июля динамовцы будут заниматься в Котмюле, а с 9 по 19 июля — в Лиенце.

На тренировочных сборах в Австрии запланирован ряд контрольных встреч, о которых будет объявлено дополнительно.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/dinamo-nacnyot-podgotovku-k-novomu-sezonu-14-iyunya

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