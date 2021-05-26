Салихова назвала положительные моменты работы Цорна в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопросы, которые в материале «СЭ» были заданы Артемом Калининым.

В частности, она отметила плюсы в работе бывшего гендиректора красно-белых Томаса Цорна.

«Томас нашел для команды тренера, который поднял ее в таблице с 12-го места до второго, — отметила Салихова в разговоре с корреспондентом «СЭ». — На момент заключения договора второе место давало бы право напрямую попасть в Лигу чемпионов. Жалко, что не удалось сразу привезти семью Доменико Тедеско в Москву. Если бы семья была в России, мы бы не наблюдали того, что происходит сейчас. Доменико был самым подходящим кандидатом на тот момент: молодой, амбициозный и подходящий «Спартаку» по психотипу. Его увольнение из «Шальке» не несло в себе негатива. В тот момент клуб продал много игроков и после ухода Доменико не смог подняться, а только спустился ниже, поменяв несколько тренеров и вылетев во вторую лигу».

«Когда Томасу сказали привезти в Москву Джордана Ларссона, он поехал и купил его, — продолжила Салихова. — Также он смог привезти Эсекиэля Понсе, который был в шорт-листе селекции. Да, договоры были составлены не в интересах клуба и были переплаты, но Томас, в отличие от Шамиля Газизова, не пытался тянуть одеяло на себя и не говорил, что все сделает сам, отвергая всех кандидатов. Принципиальной позиции, что я не буду покупать тех, кого предлагает клуб, у Томаса не было».

Цорн занимал пост гендиректора «Спартака» с мая 2019 года по июль 2020 года.

(Максим Алланазаров)