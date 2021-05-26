Салихова рассказала, сколько «Спартак» переплачивал за игроков во время работы Цорна

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопросы, которые в материале «СЭ» были заданы Артемом Калининым.

В частности, она прокомментировала неудачные трансферы клуба, которые были сделаны во время работы Томаса Цорна, занимавшего пост генерального директора.

«Из минусов: за то трансферное лето клубом было потрачено 47 миллионов евро — это рекорд «Спартака» за все годы, — сказала Салихова «СЭ». — Луис Адриано ушел за практически бесплатно — это странная история. На его место приехал Андре Шюррле — немолодой игрок, который на тот момент уже думал о том, чтобы закончить карьеру, и был абсолютно немотивированным. Это было понятно всем. У немца в «Спартаке» была зарплата 3,5 миллиона евро в год. Поменять Адриано, который был на ходу, на игрока, который ментально закончил с футболом, — странное решение. Дальше произошла продажа Зе Луиша, которая ничего не принесла клубу: его продали практически за ту же цену, что и купили. Игрок плакал и не хотел уходить, а вскоре вернулся в Россию, но уже не в «Спартак». Команда осталась без габаритного форварда, а на замену Зе Луишу никто не пришел. Александра Соболева нужно было покупать тем же летом, на тот момент его выкупная стоимость была 2 миллиона евро. Клуб купил его позже и дороже».

«Согласно трансферному плану, клуб хотел приобрести Томаша Соучека, но игрок отказался и уехал в Англию, где прекрасно себя чувствует, — продолжила Салихова. — Тогда клуб переключился на Алекса Крала, который не является классическим опорником, и эта позиция до сих пор проседает. Игрок был приобретен «Славией» в январе за 800 или 900 тысяч евро, а мы купили его в августе за 12 миллионов евро. Я бы назвала это удачной сделкой, так как он стал основным игроком, которого можно продать в будущем, но его цена должна была быть в районе 4-6 миллионов максимум».

«Самое печальное — это покупка Гуса Тила, который стал своего рода троянским конем для Томаса, — отметила Салихова. — Это самая дорогая и самая бесполезная для клуба покупка. Цорн с первого дня понимал, что дни Олега Кононова в «Спартаке» сочтены. Его увольнение — не ошибка, но это следовало сделать раньше, а не закупаться под этого тренера. Тил был куплен с огромными переплатами и оказался бесполезен. Леонид Федун берет этот трансфер на себя, но я понимаю, что ему просто показали парня и сказали, что он капитан в Голландии, что его можно будет продать за 40 миллионов евро в будущем в тот же «Аякс». Никто не объяснил, что этот игрок не подходит команде. Было понятно, что тренер вскоре уйдет, а нужен ли будущему тренеру такой актив? Об этом никто не подумал».

Цорн занимал пост гендиректора «Спартака» с мая 2019 года по июль 2020 года.

(Максим Алланазаров)