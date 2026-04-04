«Динамо» дважды вело в счете, но упустило победу над «Оренбургом», Тюкавин и Ду Кейрос оформили по дублю

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Оренбургом» в матче 23-го тура РПЛ — 3:3.

Хозяева открыли счет благодаря голу Фахда Муфи на 30-й минуте. Спустя девять минут преимущество бело-голубых удвоил Константин Тюкавин. В конце первого тайма Муфи сократил отставание гостей.

На 51-й минуте дебютный гол за «Оренбург» забил Ду Кейрос, арендованный у «Зенита». Через 10 минут Тюкавин оформил дубль и снова вывел «Динамо» вперед, а на 67-й минуте дублем ответил Ду Кейрос.

«Динамо» (31 очко) занимает седьмое место в РПЛ. К концу тура бело-голубых могут обойти «Рубин» и «Ахмат». «Оренбург» (19 очков) остается на 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Оренбург» 11 апреля на выезде сыграет с «Рубином». «Динамо» 13 апреля в гостях встретится с «Акроном».

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

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