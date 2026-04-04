«Динамо» — «Оренбург» забили шесть мячей и сыграли вничью: видео голов

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Оренбургом» в матче 23-го тура РПЛ — 3:3.

30-я минута. Фахд Муфи (автогол) — 1:0

39-я минута. Константин Тюкавин — 2:0

45+2-я минута. Фахд Муфи — 2:1

51-я минута. Ду Кейрос — 2:2

61-я минута. Константин Тюкавин — 3:2

67-я минута. Ду Кейрос — 3:3

«Динамо» (31 очко) занимает седьмое место в РПЛ. К концу тура бело-голубых могут обойти «Рубин» и «Ахмат». «Оренбург» (19 очков) остается на 15-й строчке в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

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