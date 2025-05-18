«Динамо» Москва — «Акрон»: тольяттинская команда сравняла счет благодаря голу Галояна

Полузащитник «Акрона» Артур Галоян сравнял счет в матче 29-го тура против московского «Динамо» — 1:1.

25-летний армянин забил гол на 80-й минуте. Для хавбека это первый мяч в сезоне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Акрон».