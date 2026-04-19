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РИА «Новости»: «Динамо» стало самым прибыльным клубом РПЛ по итогам 2025 года

Игнат Заздравин
Корреспондент

Московское «Динамо» заняло первое место по чистой прибыли среди клубов РПЛ по итогам 2025 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финансовую отчетность.

Чистая прибыль «бело-голубых» составила 1,25 миллиарда рублей. По сравнению с 2024 годом показатель значительно вырос — тогда клуб заработал 343,37 миллиона рублей, что означает рост на 264,3 процента.

В тройку лидеров также вошли петербургский «Зенит» (1,22 миллиарда рублей) и «Краснодар» (893,7 миллиона рублей), который является действующим чемпионом России.

Положительный финансовый результат по итогам года показали и другие клубы: ЦСКА (653,7 миллиона рублей), махачкалинское «Динамо» (566,6 миллиона), «Ростов» (413,2 миллиона), «Балтика» (309,8 миллиона), «Рубин» (131,8 миллиона) и «Акрон» (15,1 миллиона рублей).

Согласно отчетности, «Ахмат» завершил 2025 год с нулевым показателем чистой прибыли.

В сезоне-2024/25 чемпионский титул впервые в истории завоевал «Краснодар», второе место занял «Зенит», третье — ЦСКА.

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Источник: РИА «Новости»
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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