РИА «Новости»: «Динамо» стало самым прибыльным клубом РПЛ по итогам 2025 года

Московское «Динамо» заняло первое место по чистой прибыли среди клубов РПЛ по итогам 2025 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финансовую отчетность.

Чистая прибыль «бело-голубых» составила 1,25 миллиарда рублей. По сравнению с 2024 годом показатель значительно вырос — тогда клуб заработал 343,37 миллиона рублей, что означает рост на 264,3 процента.

В тройку лидеров также вошли петербургский «Зенит» (1,22 миллиарда рублей) и «Краснодар» (893,7 миллиона рублей), который является действующим чемпионом России.

Положительный финансовый результат по итогам года показали и другие клубы: ЦСКА (653,7 миллиона рублей), махачкалинское «Динамо» (566,6 миллиона), «Ростов» (413,2 миллиона), «Балтика» (309,8 миллиона), «Рубин» (131,8 миллиона) и «Акрон» (15,1 миллиона рублей).

Согласно отчетности, «Ахмат» завершил 2025 год с нулевым показателем чистой прибыли.

В сезоне-2024/25 чемпионский титул впервые в истории завоевал «Краснодар», второе место занял «Зенит», третье — ЦСКА.

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