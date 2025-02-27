«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» Махачкала и «Локомотив» сыграют в 19-м туре чемпионата России в пятницу, 28 февраля. Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске (Дагестан) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция начнется в 18.50 мск, за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Локомотив» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля 2025, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)

В 18 турах РПЛ махачкалинское «Динамо» набрало 17 очков и в зимней паузе занимало 11-е месте, предыдущим соперником махачкалинцев в декабре был «Рубин» (2:3). «Локомотив» с 35 очками занимал пятое место в таблице, в предыдущем туре железнодорожники сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).