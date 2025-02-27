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Гаврилов: «Спартак» будет и через 50 лет народной командой. Где «Зенит» был 10 лет назад?»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, какую команду он считает народной.

«Ну, я не знаю, моя команда мне ближе. Когда я играл, это была народная команда. Но я не знаю, как сейчас. А раньше любое поколение, какое бы ни было, называло «Спартак» народной командой. По мне, раньше так было во все времена, всегда называли «Спартак». А сейчас кому что нравится. То есть нельзя клуб назвать на 100 процентов народной командой? Почему нельзя? Он как был, так и остается. «Зенит» же раньше народной командой не называли. А почему сейчас начинают называть? Вот у тех, кто называет, спросите почему. Из-за количества титулов? Да какая разница, сколько титулов. У «Спартака» не меньше титулов.

То есть «Зенит» нельзя назвать народной командой? Ну, конечно, нет. Где он был 10 лет назад? А «Спартак» как был и 50 лет, и 70 лет назад, и 100 лет уже. И через 50 лет будут называть? Ну конечно. А как его еще будут называть? Это уже команда вечная, можно сказать. У «Зенита» меньше истории? Я еще раз говорю, где раньше был «Зенит»? В советское время был аутсайдером, да и во времена Романцева не было его, а «Спартак» девять или сколько лет подряд выигрывал чемпионат», — приводит слова Гаврилова «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Юрий Гаврилов (футбол)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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