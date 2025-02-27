Гаврилов: «Спартак» будет и через 50 лет народной командой. Где «Зенит» был 10 лет назад?»
Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, какую команду он считает народной.
«Ну, я не знаю, моя команда мне ближе. Когда я играл, это была народная команда. Но я не знаю, как сейчас. А раньше любое поколение, какое бы ни было, называло «Спартак» народной командой. По мне, раньше так было во все времена, всегда называли «Спартак». А сейчас кому что нравится. То есть нельзя клуб назвать на 100 процентов народной командой? Почему нельзя? Он как был, так и остается. «Зенит» же раньше народной командой не называли. А почему сейчас начинают называть? Вот у тех, кто называет, спросите почему. Из-за количества титулов? Да какая разница, сколько титулов. У «Спартака» не меньше титулов.
То есть «Зенит» нельзя назвать народной командой? Ну, конечно, нет. Где он был 10 лет назад? А «Спартак» как был и 50 лет, и 70 лет назад, и 100 лет уже. И через 50 лет будут называть? Ну конечно. А как его еще будут называть? Это уже команда вечная, можно сказать. У «Зенита» меньше истории? Я еще раз говорю, где раньше был «Зенит»? В советское время был аутсайдером, да и во времена Романцева не было его, а «Спартак» девять или сколько лет подряд выигрывал чемпионат», — приводит слова Гаврилова «ВсеПроСпорт».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1