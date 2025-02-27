Гаврилов: «Спартак» будет и через 50 лет народной командой. Где «Зенит» был 10 лет назад?»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, какую команду он считает народной.

«Ну, я не знаю, моя команда мне ближе. Когда я играл, это была народная команда. Но я не знаю, как сейчас. А раньше любое поколение, какое бы ни было, называло «Спартак» народной командой. По мне, раньше так было во все времена, всегда называли «Спартак». А сейчас кому что нравится. То есть нельзя клуб назвать на 100 процентов народной командой? Почему нельзя? Он как был, так и остается. «Зенит» же раньше народной командой не называли. А почему сейчас начинают называть? Вот у тех, кто называет, спросите почему. Из-за количества титулов? Да какая разница, сколько титулов. У «Спартака» не меньше титулов.

То есть «Зенит» нельзя назвать народной командой? Ну, конечно, нет. Где он был 10 лет назад? А «Спартак» как был и 50 лет, и 70 лет назад, и 100 лет уже. И через 50 лет будут называть? Ну конечно. А как его еще будут называть? Это уже команда вечная, можно сказать. У «Зенита» меньше истории? Я еще раз говорю, где раньше был «Зенит»? В советское время был аутсайдером, да и во времена Романцева не было его, а «Спартак» девять или сколько лет подряд выигрывал чемпионат», — приводит слова Гаврилова «ВсеПроСпорт».