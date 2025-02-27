Мостовой назвал виды спорта, в которых может творить «нереальные вещи»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал, в каких видах спорта может творить «нереальные вещи».

«Давайте так: футбол, хоккей, большой теннис и падел. В остальных видах тоже не затерялся бы. Я с детства был разносторонним: играл в баскетбол, волейбол и во что только не играл — и везде был на ведущих ролях», — сказал Мостовой «СЭ».

Будучи игроком, Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес». Он является двукратным чемпионом СССР в составе красно-белых.

Александр Абустин