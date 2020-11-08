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«Динамо» — «Локомотив»: все голы матча

20:22
8 ноября. 14-й тур. «Динамо» — «Локомотив». Фото ФК «Локомотив».
8 ноября. 14-й тур. «Динамо» — «Локомотив». Фото ФК «Локомотив».
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В матче 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» принимает на своем поле «Локомотив».

3-я минута: гол Евгеньева

33-я минута: гол Нжи

45-я минута: гол Зе Луиша

60-я минута: гол Лесового

Динамо — Локомотив

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