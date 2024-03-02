«Динамо» сыграет с «Локомотивом» в матче 19-го тура РПЛ в воскресенье, 3 марта.

Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», также встреча будет доступна на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 18 туров команда Марцела Лички с 32 очками занимает 3-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники набрали 31 очко и располагаются на 4-м месте первенства страны.

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