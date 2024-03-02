Каррера назвал странным решение Абаскаля уехать из Санкт-Петербурга: «Я бы был с командой до последней секунды»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля вернуться в Москву накануне матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее пресс-служба «Спартака» объявила, что испанский специалист будет смотреть за игрой на базе красно-белых.

«Это очень странно. Я был бы с командой до последней секунды. Впервые слышу и вижу, чтобы тренер, который не находится с командой, принимал такое решение!» — сказал Каррера «СЭ».

34-летний испанский специалист был дисквалифицирован на три матча (один — условно) после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Тренер толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля.

Напомним, что «Спартак» прилетел в Санкт-Петербург прямо со сборов в ОАЭ, но без нападающего Квинси Промеса, которого не пустили в самолет с остальной командой.