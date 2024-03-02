Бышовец заявил, что у «Спартака» практически нет шансов выиграть РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионство в РПЛ.

«Думаю, шансов у «Спартака» на чемпионство и вице-чемпионство практически нет. Настораживает, что спартаковцам на протяжении десятилетий не удается создать команду, а президенту не удается сформировать коллектив руководителей. Нет единства с тренером, а вокруг команды всегда складывается такая ситуация, которая привносит деструктивность. В клуб приглашаются какие-то шоумены. Все это далеко от того, что объединяет команду. Отсюда и нестабильность», — цитирует Бышовца Legalbet.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками. 2 марта московская команда сыграет против «Зенита» в рамках 19-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.