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«Динамо» — «Локомотив»: Джорджевич дебютировал за гостей

20:38
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Новичок «Локомотива», нападающий Лука Джорджевич дебютировал за московскую команду в матче 6-го тура чемпионата России против «Динамо».

Джорджевич вышел на поле на 78-й минуте встречи, заменив форварда Федора Смолова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

Динамо — Локомотив

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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