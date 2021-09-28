Малафеев рассказал о проблемах в своем браке

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев в своем Instagram рассказал о семейных проблемах с женой Екатериной.

«Доверие в браке — очень тонкая материя. Дал повод усомниться в своей верности, поймали на лжи, и появляются ревность и попытки контролировать партнера. Особенно когда кто-нибудь отсутствует дома из-за частых командировок или «ну, давай отдохнем отдельно». К слову, не вижу в этом ничего плохого.

Когда появляются сомнения, доверять все сложнее и сложнее. Первыми сигналами могут стать частые поздние приходы домой одного из супругов. Потом второй отвечает: раз одному можно, почему бы и мне так не сделать. Нарастает волна из взаимных претензий и придирок, которые перерастают в скандалы. Дальше все хуже и хуже, и отношения могут развалиться на пустом месте», — написал Малафеев.

Также экс-футболист рассказал, что в их отношениях с женой в 2021 году было немало проблем. Малафеев подчеркнул, что на данный момент они с супругой не носят обручальные кольца.

Вячеслав и Екатерина Малафеевы находятся в браке с 2012 года. Пара воспитывает трех детей.