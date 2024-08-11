«Динамо» летом не получало предложений от зарубежных клубов о переходе Фомина

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как обстоит ситуация с переговорами по продлению контракта с полузащитником Даниилом Фоминым.

«Переговоры с Даниилом Фоминым по продлению контракта еще не завершились. Летом по Фомину и Константину Тюкавину не было зарубежных предложений», — цитирует Пивоварова ТАСС.

Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года. Соглашение 27-летнего игрока с бело-голубыми рассчитано до июня 2025-го.

В нынешнем сезоне футболист провел четыре матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.