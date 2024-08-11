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Хомуха рассказал, что стало ключевым моментом в поражении ЦСКА от «Краснодара»

Алина Савинова
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Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (2:1).

«Результат получился закономерным, потому что с такой самоотдачей, с которой играли хозяева, они заслуживали победу. А для ЦСКА ключевым моментом стала травма Роши. Вместо него вышел молодой игрок, который начал действовать с ошибками. Я не стал бы говорить, что «Краснодар» значительно слабее армейцев. Три неудачных матча, которые до этого провели «быки», говорили о том, что они приложат максимум усилий, чтобы победить», — цитирует Хомуху «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» одержал первую победу в РПЛ и с 6 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице. ЦСКА с 7 очками идет на четвертой строчке.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Хомуха
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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