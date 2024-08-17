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Сегодня, 18:45

«Динамо» — «Крылья Советов»: в ворота динамовцев правильно не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Иван Олейников и Милан Майсторович.
Фото Скриншот трансляции

На 59-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» судья Павел Кукуян принял верное решение, не наказав бело-голубых 11-метровым ударом. В том эпизоде в динамовской штрафной площади произошел незначительный контакт бутсы Милана Майсторовича с ногой Ивана Олейникова.

Фото Скриншот трансляции

Самарец посчитал, что его было достаточно, чтобы зафиксировать фол динамовца. Но рефери придерживался другого мнения — и был прав.

Фото Скриншот трансляции

ВАР Андрей Фисенко не вмешался в действия Кукуяна.

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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ЦСКА – Локомотив
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 - : -
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