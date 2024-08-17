«Динамо» — «Крылья Советов»: в ворота динамовцев правильно не назначен пенальти

На 59-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» судья Павел Кукуян принял верное решение, не наказав бело-голубых 11-метровым ударом. В том эпизоде в динамовской штрафной площади произошел незначительный контакт бутсы Милана Майсторовича с ногой Ивана Олейникова.

Фото Скриншот трансляции

Самарец посчитал, что его было достаточно, чтобы зафиксировать фол динамовца. Но рефери придерживался другого мнения — и был прав.

Фото Скриншот трансляции

ВАР Андрей Фисенко не вмешался в действия Кукуяна.