Боков считает, что «Зенит» еще рано называть чемпионом
Экс-футболист «Зенита» Максим Боков считает, что нельзя переоценивать успехи петербургской команды на старте сезона.
После 4-х туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков. Петербуржцы забили 14 голов и не пропустили ни одного.
«Не думаю, что «Зенит» сильно преобразился, по сравнению с прошлым сезоном. Просто на фоне забуксовавших соперников петербуржцам стали предрекать чемпионство. Но рано это делать и давать оценку успехам «Зенита». Посмотрим, как он сыграет со «Спартаком». Вот сейчас «Зенит» сыграл с «Динамо» и выиграл всего 1:0, а динамовцы на старте тоже «пробуксовывали».
Вокруг чегостроится игра команды? Одного такого игрока нет. Нельзя сказать, что игра строится вокруг Вендела, Клаудиньо или Глушенкова. Все вносят свою лепту. Не вижу какого-то стиля у «Зенита». Да, там много хороших легионеров, тех же бразильцев. Но нельзя выделить какого-то игрока, назвать его ключевым и незаменимым. «Зенит» силен командной игрой, взаимодействиями футболистов», — цитирует Бокова «РБ Спорт».
«Зенит» является действующим чемпионом страны, по итогам сезона-2023/24 клуб выиграл РПЛ в 6-й раз подряд. Следующий матч петербуржцы проведут 18 августа на везде с «Химками» в рамках 5-го тура чемпионата России, начало — в 15:00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0