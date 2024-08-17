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Сегодня, 18:47

Боков считает, что «Зенит» еще рано называть чемпионом

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Экс-футболист «Зенита» Максим Боков считает, что нельзя переоценивать успехи петербургской команды на старте сезона.

После 4-х туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков. Петербуржцы забили 14 голов и не пропустили ни одного.

«Не думаю, что «Зенит» сильно преобразился, по сравнению с прошлым сезоном. Просто на фоне забуксовавших соперников петербуржцам стали предрекать чемпионство. Но рано это делать и давать оценку успехам «Зенита». Посмотрим, как он сыграет со «Спартаком». Вот сейчас «Зенит» сыграл с «Динамо» и выиграл всего 1:0, а динамовцы на старте тоже «пробуксовывали».

Вокруг чегостроится игра команды? Одного такого игрока нет. Нельзя сказать, что игра строится вокруг Вендела, Клаудиньо или Глушенкова. Все вносят свою лепту. Не вижу какого-то стиля у «Зенита». Да, там много хороших легионеров, тех же бразильцев. Но нельзя выделить какого-то игрока, назвать его ключевым и незаменимым. «Зенит» силен командной игрой, взаимодействиями футболистов», — цитирует Бокова «РБ Спорт».

«Зенит» является действующим чемпионом страны, по итогам сезона-2023/24 клуб выиграл РПЛ в 6-й раз подряд. Следующий матч петербуржцы проведут 18 августа на везде с «Химками» в рамках 5-го тура чемпионата России, начало — в 15:00 по московскому времени.

Максим Боков
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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