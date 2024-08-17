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Сегодня, 18:37

«Динамо» — «Крылья Советов»: Бителло открыл счет

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло отличился в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

24-летний бразилец забил гол на 75-й минуте и сделал счет 1:0. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
17 авг, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Бителло
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
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