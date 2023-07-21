Измайлов попрощался с «Пари НН»: «Я счастлив, что мне выпала честь быть генеральным директором этого клуба»
«Пари НН» в Telegram-канале объявил, что Равиль Измайлов покинул пост генерального директора клуба.
«Я счастлив, что мне выпала честь работать в этом городе и быть генеральным директором этого клуба, — цитирует пресс-служба клуба Измайлова. — Здесь я получил неоценимый опыт, cмог осуществить футбольные мечты: свои и болельщиков, тех, кто любит футбол в Нижнем. Также я обрел настоящую футбольную семью. Помню каждый состав команды и со всеми ребятами поддерживаю связь, особенно с тем составом, c которым мы выходили в премьер-лигу. Благодарен каждому тренеру, c которым довелось работать. Я хочу поблагодарить каждого футболиста, сотрудника и каждого болельщика. Я был всей душой с городом и клубом и горжусь проделанной работой. Благодарю за доверие губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. Также я благодарен за поддержку во время моей работы Андрею Анатольеивчу Бетину и Олегу Алексеевичу Берковичу. Уверен, что никого не подвел. Но сегодня нужно прощаться. Команде желаю только успехов и побед».
Измайлов занимал должность генерального директора клуба с 2021 года. Ранее специалист работал директором академии «Спартака».
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Урал – ЦСКА
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Джон Кордоба
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Динамо
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