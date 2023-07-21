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Измайлов попрощался с «Пари НН»: «Я счастлив, что мне выпала честь быть генеральным директором этого клуба»

Мария Гусева
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«Пари НН» в Telegram-канале объявил, что Равиль Измайлов покинул пост генерального директора клуба.

«Я счастлив, что мне выпала честь работать в этом городе и быть генеральным директором этого клуба, — цитирует пресс-служба клуба Измайлова. — Здесь я получил неоценимый опыт, cмог осуществить футбольные мечты: свои и болельщиков, тех, кто любит футбол в Нижнем. Также я обрел настоящую футбольную семью. Помню каждый состав команды и со всеми ребятами поддерживаю связь, особенно с тем составом, c которым мы выходили в премьер-лигу. Благодарен каждому тренеру, c которым довелось работать. Я хочу поблагодарить каждого футболиста, сотрудника и каждого болельщика. Я был всей душой с городом и клубом и горжусь проделанной работой. Благодарю за доверие губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. Также я благодарен за поддержку во время моей работы Андрею Анатольеивчу Бетину и Олегу Алексеевичу Берковичу. Уверен, что никого не подвел. Но сегодня нужно прощаться. Команде желаю только успехов и побед».

Измайлов занимал должность генерального директора клуба с 2021 года. Ранее специалист работал директором академии «Спартака».

Источник: https://t.me/fcnn52/7785
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 И В Н П +/- О
1
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
5
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
7
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Жуан Батчи

Жуан Батчи

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 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Федор Смолов

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П
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И К Ж
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