«Динамо» — «Краснодар»: перед голом «быков» ошибочно не зафиксирован офсайд у Кордобы

В первом тайме матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» ошибся второй ассистент Дмитрий Ермаков.

На 27-й минуте он не зафиксировал положение «вне игры» у Джона Кордобы, который в момент паса партнера зашел за линию офсайда.

Динамовцы после этого перехватили мяч, но вскоре ошиблись, позволив соперникам открыть счет. Оснований для вмешательства ВАР в такой ситуации нет. «Открутить» матч назад до офсайда Кордобы нельзя.