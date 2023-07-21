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Сегодня, 19:45

«Динамо» — «Краснодар»: перед голом «быков» ошибочно не зафиксирован офсайд у Кордобы

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот трансляции матча «Динамо» — «Краснодар».

В первом тайме матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» ошибся второй ассистент Дмитрий Ермаков.

На 27-й минуте он не зафиксировал положение «вне игры» у Джона Кордобы, который в момент паса партнера зашел за линию офсайда.

Динамовцы после этого перехватили мяч, но вскоре ошиблись, позволив соперникам открыть счет. Оснований для вмешательства ВАР в такой ситуации нет. «Открутить» матч назад до офсайда Кордобы нельзя.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Динамо» проигрывает «Краснодару» 0:2. Онлайн-трансляция первого матча нового чемпионата
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:3
Краснодар

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
34
12
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
3
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
5
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
6
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
7
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
8
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
15
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Г
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
И К Ж
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Динамо

 1 0 1
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